Александр Бублик пробился во второй круг «Мастерса» в Риме, где сразится с Беном Шелтоном
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49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче первого круга Бублик со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро (Q). Встреча продлилась 1 час и 47 минут. Бублик 11 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Мартинеса-Портеро четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Во втором круге Рима Бублик сразится с 20-летним американцем, 35-й ракеткой мира Беном Шелтоном (28).
Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, приехавший защищать титул.
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