Аслан Карацев опубликовал фото со своим первым тренером

29-летний российский теннисист Аслан Карацев опубликовал в своих социальных сетях фото со своим первым тренером. К сожалению, Карацев не уточнил, как зовут человека в кадре.

Фото: из личного архива Аслана Карацева

«Первый тренер», — подписал снимок Карацев.

Напомним, Карацев – бывшая 14-я ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, победитель трёх турниров на уровне ATP. Аслан – пока единственный теннисист в Открытой эре, которому удалось выйти в полуфинал дебютного для себя турнира «Большого шлема».

Ранее Карацев успешно выступил на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Аслан неожиданно дошёл там до полуфинала соревнований, при этом стартовав с квалификации (как и на Australian Open — 2021).