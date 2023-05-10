Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев опубликовал фото со своим первым тренером

Аслан Карацев опубликовал фото со своим первым тренером
Комментарии

29-летний российский теннисист Аслан Карацев опубликовал в своих социальных сетях фото со своим первым тренером. К сожалению, Карацев не уточнил, как зовут человека в кадре.

Фото: из личного архива Аслана Карацева

«Первый тренер», — подписал снимок Карацев.

Напомним, Карацев – бывшая 14-я ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, победитель трёх турниров на уровне ATP. Аслан – пока единственный теннисист в Открытой эре, которому удалось выйти в полуфинал дебютного для себя турнира «Большого шлема».

Ранее Карацев успешно выступил на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Аслан неожиданно дошёл там до полуфинала соревнований, при этом стартовав с квалификации (как и на Australian Open — 2021).

Материалы по теме
Карацев не дошёл до Алькараса! В финале Мадрида испанец сразится с немецким лаки-лузером
Live
Карацев не дошёл до Алькараса! В финале Мадрида испанец сразится с немецким лаки-лузером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023