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«У меня лучший личный водитель». Динара Сафина опубликовала редкое фото с братом Маратом

«У меня лучший личный водитель». Динара Сафина опубликовала редкое фото с братом Маратом
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Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина опубликовала в социальных сетях редкое совместное фото со старшим братом, двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

«У меня лучший личный водитель», — подписала фото Сафина.

Фото: из личного архива Динары Сафиной

Напомним, главный успех пришёл к Динаре Сафиной во время грунтового сезона-2009: 20 апреля, за неделю до своего 23-го дня рождения, Динара стала первой ракеткой мира. До неё из россиян этого добивались только три игрока – Евгений Кафельников, её брат Марат и Мария Шарапова. Также Динара является серебряным призёром Олимпиады 2008 года в одиночном разряде и финалисткой трёх турниров «Большого шлема».

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