Новак Джокович поддерживает «Милан» на матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович присутствует на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», на котором в эти минуты проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Сербский теннисист поддерживает «Милан».
«Привет, Новак Джокович», — подписали фотографию Джоковича в пресс-службе «Милана».
Фото: ФК «Милан»
В текущем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. Матч за Суперкубок Италии уверенно выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой полуфинальной паре «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.
- 10 мая 2023
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