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Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг турнира в Риме

Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг турнира в Риме
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90-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого раунда лаки-лузер Рахимова со счётом 4:6, 5:7 проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой. Встреча продлилась 1 час и 41 минуту. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Муховой четыре эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Муховой станет представительница Италии Мартина Тревизан (18).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Рим (ж). 1-й круг
10 мая 2023, среда. 21:00 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Комментарии
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