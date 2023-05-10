Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг турнира в Риме

90-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого раунда лаки-лузер Рахимова со счётом 4:6, 5:7 проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой. Встреча продлилась 1 час и 41 минуту. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Муховой четыре эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Муховой станет представительница Италии Мартина Тревизан (18).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.