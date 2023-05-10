Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг турнира в Риме
Поделиться
90-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче первого раунда лаки-лузер Рахимова со счётом 4:6, 5:7 проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой. Встреча продлилась 1 час и 41 минуту. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Муховой четыре эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Муховой станет представительница Италии Мартина Тревизан (18).
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
00:02
- 10 мая 2023
-
23:28
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
20:53
-
19:58
-
18:54
-
18:44
-
18:25
-
18:06
-
17:50
-
16:56
-
16:51
-
16:21
-
16:15
-
15:59
-
15:49
-
15:25
-
15:06
-
14:38
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:00
-
12:58
-
12:25
-
11:55
-
11:34
-
11:20
-
10:52
Партнерский контент