Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Привет, Рим». Паула Бадоса опубликовала красивое фото у фонтанов

«Привет, Рим». Паула Бадоса опубликовала красивое фото у фонтанов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях красивое фото из Рима (Италия), где стартовал грунтовый турнир категории WTA-1000. В первом круге соревнований Бадоса сразится с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам (Q).

«Привет, Рим», — подписала фото Бадоса.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.

На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Материалы по теме
Поклонник Рыбакиной и друг Кирьоса. Кто такой Коккинакис, дебютант «Мастерса» в Риме
Поклонник Рыбакиной и друг Кирьоса. Кто такой Коккинакис, дебютант «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023