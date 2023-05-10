«Привет, Рим». Паула Бадоса опубликовала красивое фото у фонтанов

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях красивое фото из Рима (Италия), где стартовал грунтовый турнир категории WTA-1000. В первом круге соревнований Бадоса сразится с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам (Q).
«Привет, Рим», — подписала фото Бадоса.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.
На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
- 11 мая 2023
-
00:02
- 10 мая 2023
-
23:28
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
20:53
-
19:58
-
18:54
-
18:44
-
18:25
-
18:06
-
17:50
-
16:56
-
16:51
-
16:21
-
16:15
-
15:59
-
15:49
-
15:25
-
15:06
-
14:38
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:00
-
12:58
-
12:25
-
11:55
-
11:34
-
11:20
-
10:52