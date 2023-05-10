«Привет, Рим». Паула Бадоса опубликовала красивое фото у фонтанов

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях красивое фото из Рима (Италия), где стартовал грунтовый турнир категории WTA-1000. В первом круге соревнований Бадоса сразится с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам (Q).

«Привет, Рим», — подписала фото Бадоса.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.

На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).