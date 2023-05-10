Стал известен первый соперник Карена Хачанова на «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник 11-й ракетки мира, российского теннисиста Карена Хачанова на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал француз Грегуар Баррер (63-й номер рейтинга ATP).
Напомним, так как Хачанов попал в число сеяных (11), он пропускает первый круг соревнований.
Баррер в первом круге турнира в Риме со счётом 6:3, 6:3 обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча продлилась 1 час и 8 минут. Баррер шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Накашимы три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, приехавший защищать титул.
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