Рим-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 2-го игрового дня

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В Риме (Италия) прошёл второй игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс», Рим. Итоги второго игрового дня

Илья Ивашко (Беларусь) – Стэн Вавринка (Швейцария) — 2:6, 4:6.

Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Александр Бублик (Казахстан) – 3:6, 6:7 (4:7).

Роман Сафиуллин (Россия, Q) – Маркос Гирон (США) – 6:4, 6:3.

Хауме Мунар (Испания) — Танаси Коккинакис (Австралия) – 2:4 (снятие, Мунар).

Брэндон Накашима (США) — Грегуар Баррер (Франция) – 3:6, 3:6.

Фабио Фоньини (Италия, WC) – Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 4:6, 6:4.

Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, приехавший защищать титул.