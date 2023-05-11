Бадоса на тай-брейке обыграла Фридзам и вышла во второй круг турнира в Риме

Испанская теннисиста Паула Бадоса вышла во второй круг турнира в Риме. В матче первого круга испанка обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. За это время Бадоса сделала четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Фридзам один эйс, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Бадоса сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Общий призовой фонд турнира женского одиночного разряда составляет € 3,5 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Онс Жабер, которая в финале прошлого года обыграла Жабер.