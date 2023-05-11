Рим-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 2-го игрового дня

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В среду, 10 мая, завершился второй игровой день турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до воскресенья, 21 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Результаты матчей второго игрового дня

Татьяна Мария (Германия) — Анна Бондарь (Венгрия, Q) — 4:6, 1:6.

Матильде Паолетти (Италия, WC) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:4, 2:6, 5:7.

Слоан Стивенс (США) — Надия Подороска (Аргентина, SR) — 6:4, 6:1.

Ана Богдан (Румыния) — Нао Хибино (Япония, Q) — 7:5, 6:0.

Варвара Грачёва (Россия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, Q) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (4:7).

Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:1, 6:1.

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — 4:6, 6:1, 7:5.

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:0.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:0.

Леся Цуренко (Украина) — Элина Свитолина (Украина, SR) — 6:4, 6:3.

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:1, 6:0.

Люция Бронцетти (Италия) — Данка Ковинич (Черногория) — 3:6, 6:3, 3:6.

Кэти Волынец (США) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 3:6, 4:6.

Камилла Розателло (Италия, WC) — Клэр Лю (США) — 7:6 (11:9), 2:6, 2:6.

Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Ализе Корне (Франция) — 6:7 (2:7), 4:6.

Нурия Бранкаччо (Италия, WC) — Юлия Грабер (Австрия) — 4:6, 6:3, 2:6.

Камилла Рахимова (Россия, LL) — Каролина Мухова (Чехия) — 4:6, 5:7.

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Анна Калинская (Россия) — 4:6, 2:6.

Паула Бадоса (Испания) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 4:6, 6:2, 7:6 (7:2).

Аранча Рус (Нидерланды, Q) — Камила Джорджи (Италия) — 6:4, 2:6, 3:6.

В четверг начнутся матчи второго круга. Призовой фонд турнира в Риме составляет € 3 572 618. Последние два года соревнования выигрывала польская теннисистка Ига Свёнтек.