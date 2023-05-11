Рим-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 2-го игрового дня

В среду, 10 мая, завершился второй игровой день турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до воскресенья, 21 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Результаты матчей второго игрового дня
Татьяна Мария (Германия) — Анна Бондарь (Венгрия, Q) — 4:6, 1:6.
Матильде Паолетти (Италия, WC) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:4, 2:6, 5:7.
Слоан Стивенс (США) — Надия Подороска (Аргентина, SR) — 6:4, 6:1.
Ана Богдан (Румыния) — Нао Хибино (Япония, Q) — 7:5, 6:0.
Варвара Грачёва (Россия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, Q) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (4:7).
Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:1, 6:1.
Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — 4:6, 6:1, 7:5.
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:0.
Юлия Путинцева (Казахстан) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:0.
Леся Цуренко (Украина) — Элина Свитолина (Украина, SR) — 6:4, 6:3.
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:1, 6:0.
Люция Бронцетти (Италия) — Данка Ковинич (Черногория) — 3:6, 6:3, 3:6.
Кэти Волынец (США) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 3:6, 4:6.
Камилла Розателло (Италия, WC) — Клэр Лю (США) — 7:6 (11:9), 2:6, 2:6.
Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Ализе Корне (Франция) — 6:7 (2:7), 4:6.
Нурия Бранкаччо (Италия, WC) — Юлия Грабер (Австрия) — 4:6, 6:3, 2:6.
Камилла Рахимова (Россия, LL) — Каролина Мухова (Чехия) — 4:6, 5:7.
Даяна Ястремская (Украина, Q) — Анна Калинская (Россия) — 4:6, 2:6.
Паула Бадоса (Испания) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 4:6, 6:2, 7:6 (7:2).
Аранча Рус (Нидерланды, Q) — Камила Джорджи (Италия) — 6:4, 2:6, 3:6.
В четверг начнутся матчи второго круга. Призовой фонд турнира в Риме составляет € 3 572 618. Последние два года соревнования выигрывала польская теннисистка Ига Свёнтек.
- 11 мая 2023
-
02:46
-
02:28
-
01:46
-
00:02
- 10 мая 2023
-
23:28
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
20:53
-
19:58
-
18:54
-
18:44
-
18:25
-
18:06
-
17:50
-
16:56
-
16:51
-
16:21
-
16:15
-
15:59
-
15:49
-
15:25
-
15:06
-
14:38
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:00
-
12:58
-
12:25
-
11:55