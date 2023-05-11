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Екатерина Александрова узнала первую соперницу на турнире в Риме

Екатерина Александрова узнала первую соперницу на турнире в Риме
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Российская теннисистка Екатерина Александрова узнала соперницу по второму кругу «Мастерса» в Риме (Италия).

Соперницей россиянки стала итальянка Камила Джорджи, которая в матче первого круга обыграла представительницу Нидерландов Аранча Рус со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Матч между Александровой и Джорджи состоится 12 мая.

Победитель пары Александрова – Джорджи встретится с сильнейшей из пары Мартина Тревизан (Италия) – Каролина Мухова (Чехия).

Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Общий призовой фонд турнира женского одиночного разряда составляет € 3,5 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Онс Жабер, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

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