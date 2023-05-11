Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
Теннис. «Мастерс», Рим, первый круг. Расписание матчей третьего игрового дня
Марко Чеккинато (Италия) – Маккензи Макдональд (США) — начало матча в 13:30 мск.
Адриан Маннарино (Франция) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Уго Умбер (Франция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Душан Лайович (Сербия) — Нуну Боргес (Португалия) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Лоренцо Сонего (Италия) — Жереми Шарди (Франция) – начало матча не ранее 15:30 мск.
Маттео Арнальди (Италия) – Диего Шварцман (Аргентина) — начало матча не ранее 21:30 мск.
- 11 мая 2023
-
09:00
-
08:00
-
02:46
-
02:28
-
01:46
-
00:02
- 10 мая 2023
-
23:28
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
20:53
-
19:58
-
18:54
-
18:44
-
18:25
-
18:06
-
17:50
-
16:56
-
16:51
-
16:21
-
16:15
-
15:59
-
15:49
-
15:25
-
15:06
-
14:38
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:00
-
12:58