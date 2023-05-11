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Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим, первый круг. Расписание матчей третьего игрового дня

Марко Чеккинато (Италия) – Маккензи Макдональд (США) — начало матча в 13:30 мск.

Адриан Маннарино (Франция) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало матча не ранее 13:30 мск.

Уго Умбер (Франция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – начало матча не ранее 13:30 мск.

Душан Лайович (Сербия) — Нуну Боргес (Португалия) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Лоренцо Сонего (Италия) — Жереми Шарди (Франция) – начало матча не ранее 15:30 мск.

Маттео Арнальди (Италия) – Диего Шварцман (Аргентина) — начало матча не ранее 21:30 мск.