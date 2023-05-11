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Арина Соболенко: стать первой ракеткой мира — не приоритетная цель для меня

Арина Соболенко: стать первой ракеткой мира — не приоритетная цель для меня
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Белорусская спортсменка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о своих целях в профессиональной карьере.

«Я всегда хотела выиграть как можно больше трофеев за карьеру. Если я сосредоточусь на себе, у меня всегда будет шанс стать первой в рейтинге. Это не приоритетная цель для меня, но я действительно хочу, чтобы в будущем это произошло. Сейчас у меня другой подход к соревнованиям. Раньше я думала: «Окей, тебе нужно выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема» в своей карьере». Но сейчас у меня есть эта победа, и я могу играть с большей свободой», — приводит слова Соболенко Eurosport.

Напомним, Соболенко выступит на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) и начнёт свой путь на соревнованиях в матче второго круга.

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