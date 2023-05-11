Нурия Парризас-Диас — Вероника Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча в Риме

Сегодня, 11 мая, состоится матч второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором 12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Испании Нурией Парризас-Диас (80-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте номер 12 и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Нурия Парризас-Диас – Вероника Кудерметова во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Вероники. Причём теннисистки играли между собой буквально две недели назад, на аналогичной стадии турнира такой же категории в Мадриде. Кудерметова победила в трёх сетах — 6:3, 4:6, 6:2.