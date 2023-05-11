Организаторы турнира в Мадриде извинились перед финалистками парного разряда

Организаторы грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде извинились перед победительницами и финалистками парных соревнований, которым не дали возможности выступить с речью на церемонии награждения. Напомним, победительницами парного турнира в Мадриде стали белоруска Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.
«Мы искренне извиняемся перед всеми игроками и болельщиками, которые ожидают большего от турнира Mutua Madrid Open. Не дать финалисткам в паре возможности обратиться к своим болельщикам после матча было недопустимо, и мы принесли свои извинения непосредственно Виктории, Беатрис, Коко и Джессике.
Мы работаем внутри компании и с WTA, чтобы пересмотреть наши протоколы, и стремимся улучшить наш процесс в будущем. Мы совершили ошибку, и она больше никогда не повторится», – говорится в заявлении от имени генерального директора турнира Жерара Цобаняна.
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