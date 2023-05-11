Елена Веснина: «Мастерс» в Риме станет отличной подготовкой россиян к «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от выступления российских теннисистов на стартовавшем «Мастерсе» в Риме.

«Думаю, что российские теннисисты ставят перед собой самые высокие цели на «Мастерсе» в Риме. Но не стоит забывать, что уже через три недели стартует «Ролан Гаррос». Турнир в Риме станет отличной подготовкой для французского «Шлема», каждому нужно выходить на пик своей формы.

«Мастерс» в Мадриде для всех наших ребят получился очень удачным: Рублёв и Хачанов уехали с титулом, Карацев вышел в полуфинал впервые за долгое время, Медведев тоже провёл несколько хороших матчей. У всех ребят есть победы, они находятся в обойме. Карацев принял очень правильное решение, снявшись с предстоящего турнира. Он отдохнёт, полностью восстановится и подойдёт в отличных кондициях к «Большому шлему», как и все другие российские теннисисты», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.