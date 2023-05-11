Синнер: теперь я не боюсь сказать, что могу выигрывать большие матчи

Восьмая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился ожиданиями от выступления на домашнем для себя турнире серии «Мастерс», который проходит в Риме с 10 по 21 мая.
«Честно говоря, сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я взял небольшой перерыв после нескольких длинных турниров, добившись там неплохих результатов. Начало сезона было хорошим, и я особенно рад вернуться сюда, в Рим. Это особенный турнир для всех итальянцев и очевидно для меня тоже. Мы проделали очень много работы в течение недели, и я счастлив быть здесь.
Думаю, моё мышление изменилось. Теперь я не боюсь сказать, что могу выигрывать большие матчи. Я готов, я могу это сделать… Но, с другой стороны, вы должны уважать каждого игрока. Каждый является сложным соперником. Также не всегда бывает просто с точки зрения эмоций. Но если я буду играть в свой теннис, я постараюсь довести себя до предела, потому что знаю, что здесь я могу показать очень хорошую игру.
Вначале мне нелегко давалось взаимодействие с болельщиками, с толпой, но теперь чувствую, что оно даётся естественно. Вы играете перед множеством людей, а они только хотят подтолкнуть вас, хотят помочь вам победить. Я счастлив, что в этом году у меня снова будет шанс сыграть перед своей домашней публикой. Надеюсь, у меня получится хорошо. Верю, что могу выиграть», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.
- 11 мая 2023
-
13:13
-
12:39
-
12:12
-
11:50
-
11:40
-
10:30
-
10:30
-
10:08
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
02:46
-
02:28
-
01:46
-
00:02
- 10 мая 2023
-
23:28
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
20:53
-
19:58
-
18:54
-
18:44
-
18:25
-
18:06
-
17:50
-
16:56
-
16:51
-
16:21
-
16:15
-
15:59