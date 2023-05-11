Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кудерметова взяла первый сет в матче с Парризас-Диас на турнире в Риме

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором 12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова играет с представительницей Испании Нурией Парризас-Диас (80-я в рейтинге WTA).

Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 7:5. Продолжительность первой партии составила 1 час 3 минуты.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Нурия Парризас-Диас – Вероника Кудерметова во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Вероники. Причём теннисистки играли между собой буквально две недели назад, на аналогичной стадии турнира такой же категории в Мадриде. Кудерметова победила в трёх сетах — 6:3, 4:6, 6:2.

В матче третьего круга соревнований в Риме победительница данного противостояния сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).