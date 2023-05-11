Медведев — о расширении сетки «Мастерса»: это здорово для тенниса и игроков ниже рейтингом

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился мнением о расширении турнирной сетки и новом двухнедельном формате соревнований на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

«Двухнедельные «Мастерсы»? Лично мне нравится. Это хорошо для всех игроков. Поясню. Игроки получают больше возможностей, так как сетка больше. Как мы видели в Мадриде со Штруффом — не знаю, какой у него рейтинг. Если бы сетка была меньше, он мог и в квалификацию не попасть. И чем меньше сетка, тем меньше людей, которые могут сняться. Может, он тогда и не попал бы в сетку как лаки-лузер, не вышел бы в свой первый финал на «тысячнике», не побил бы личный рекорд в рейтинге. Я говорил это и в Мадриде. У топ-игроков в этом случае преимущество становится меньше. Ранее на таких турнирах топ-8 отдыхала в первом круге. Затем выигрываешь два матча — и ты уже в четвертьфинале.

Прекрасно же. Всегда кто-то снимется, кто-то, кто не готов на сто процентов. Чем меньше матчей, тем легче выиграть турнир. Вот почему игрокам из топ-4 даже легче победить. Есть только четыре игры. А вот игрокам топ-8, топ-16 это уже невыгодно. Однако остальные игроки вплоть до конца топ-200 получают преимущество. Думаю, это здорово для тенниса», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев начнёт борьбу на «Мастерсе» в Риме со второго круга. Пока неизвестно, кто будет его соперником. Россиянин, получивший третий номер посева, сразится с победителем противостояния Уго Умбер (Франция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).