Кудерметова обыграла Парризас-Диас и может сыграть с Потаповой в 3-м круге турнира в Риме

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в следующий раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в матче второго круга представительницу Испания Нурию Парризас-Диас (80-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 7:5, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия). Соревнования проходят с 9 по 21 мая.