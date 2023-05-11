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Кудерметова обыграла Парризас-Диас и может сыграть с Потаповой в 3-м круге турнира в Риме

Кудерметова обыграла Парризас-Диас и может сыграть с Потаповой в 3-м круге турнира в Риме
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12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в следующий раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в матче второго круга представительницу Испания Нурию Парризас-Диас (80-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 7:5, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия). Соревнования проходят с 9 по 21 мая.

Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2023, четверг. 12:10 МСК
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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