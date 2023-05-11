Виктория Азаренко обыграла Слоан Стивенс и вышла в третий круг турнира в Риме

17-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14) одержала победу над американкой Слоан Стивенс (36-я в рейтинге WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Стивенс две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге турнира в Риме Азаренко сыграет с победительницей противостояния Магдалена Фрех (Польша, Q) — Мэдисон Кис (США, 19).

Напомним, грунтовый турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая.