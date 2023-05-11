Виктория Азаренко обыграла Слоан Стивенс и вышла в третий круг турнира в Риме
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17-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14) одержала победу над американкой Слоан Стивенс (36-я в рейтинге WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Стивенс две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2023, четверг. 12:10 МСК
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Слоан Стивенс
С. Стивенс
В третьем круге турнира в Риме Азаренко сыграет с победительницей противостояния Магдалена Фрех (Польша, Q) — Мэдисон Кис (США, 19).
Напомним, грунтовый турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая.
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