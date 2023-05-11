Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко обыграла Слоан Стивенс и вышла в третий круг турнира в Риме

Виктория Азаренко обыграла Слоан Стивенс и вышла в третий круг турнира в Риме
Комментарии

17-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14) одержала победу над американкой Слоан Стивенс (36-я в рейтинге WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Стивенс две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2023, четверг. 12:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

В третьем круге турнира в Риме Азаренко сыграет с победительницей противостояния Магдалена Фрех (Польша, Q) — Мэдисон Кис (США, 19).

Напомним, грунтовый турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая.

Материалы по теме
Азаренко: было трудно объяснить сыну, почему мама не смогла обратиться к нему после победы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023