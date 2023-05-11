Хачанов и Рублёв успешно стартовали на соревнованиях парного разряда в Риме

Победители парного разряда турнира серии «Мастерс» в Мадриде, российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в следующий раунд парных соревнований в Италии.

В стартовом матче на «Мастерсе» в Риме Хачанов и Рублёв со счётом 4:6, 7:5, [10:7] обыграли экс первых ракеток мира, колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фара. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Рублёв и Хачанов пять раз подали навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 11. На счету их соперников один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта.

В 1/8 финала соревнований российские теннисисты встретятся с победителями противостояния Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) — Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия).