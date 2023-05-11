Хольгер Руне: не назвал бы себя плохим парнем

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне прокомментировал своё поведение на корте.
«Я бы не назвал себя плохим парнем. Я просто человек, который любит играть в теннис. Все игроки разные, и я думаю, что это хорошо для спорта. От этого становится только веселее. Мне нравится играть, нравится соревноваться, а итальянцы прекрасно реагируют, когда видят страстных спортсменов», — приводит слова Руне Sky Sports.
Ранее семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой предостерёг Руне и сказал, что датчанин начинает зарабатывать себе определённую репутацию плохого парня. Он подчеркнул, что Хольгеру следует быть осторожным с этим.
Напомним, Руне начнёт выступление на «Мастерсе» в Риме (Италия) с матча второго круга.
- 11 мая 2023
-
15:47
-
15:31
-
14:29
-
14:17
-
14:06
-
13:53
-
13:52
-
13:48
-
13:35
-
13:13
-
12:39
-
12:12
-
11:50
-
11:40
-
10:30
-
10:30
-
10:08
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
02:46
-
02:28
-
01:46
-
00:02
- 10 мая 2023
-
23:28
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
20:53
-
19:58
-
18:54