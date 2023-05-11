Хольгер Руне: не назвал бы себя плохим парнем

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне прокомментировал своё поведение на корте.

«Я бы не назвал себя плохим парнем. Я просто человек, который любит играть в теннис. Все игроки разные, и я думаю, что это хорошо для спорта. От этого становится только веселее. Мне нравится играть, нравится соревноваться, а итальянцы прекрасно реагируют, когда видят страстных спортсменов», — приводит слова Руне Sky Sports.

Ранее семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой предостерёг Руне и сказал, что датчанин начинает зарабатывать себе определённую репутацию плохого парня. Он подчеркнул, что Хольгеру следует быть осторожным с этим.

Напомним, Руне начнёт выступление на «Мастерсе» в Риме (Италия) с матча второго круга.