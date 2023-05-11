Виктория Азаренко: сильно нервничала перед матчем со Слоан Стивенс

17-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.

«Я сильно нервничала перед этим матчем. Чувствовала, что у меня недостаточно матчей за плечами, а Слоан только что выиграла турнир, поэтому я знала, что она в хорошей форме. Лучшим решением было сосредоточиться на себе.

В 2013 году в Риме я дошла до финала. Кажется, это было так давно. Время летит быстро, я стараюсь ценить каждую минуту, проведённую на корте. Не знаю, сколько ещё буду играть, поэтому просто хочу наслаждаться этим. Знаю, что всё ещё могу быть конкурентоспособной», — приводит слова Азаренко Associated Press.