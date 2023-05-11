Медведев представил новый комплект формы, в которой выступит на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России Даниил Медведев совместно со своим титульным спонсором, компанией Lacoste, представил новый комплект формы, в котором планирует выступить на «Ролан Гаррос» — 2023. Комплект выполнен в бело-зелёных цветах с салатовыми вставками. Фотосет был опубликован в официальном аккаунте Даниила в социальных сетях.

Напомним, Даниил Медведев начнёт борьбу на «Мастерсе» в Риме со второго круга. Пока неизвестно, кто будет его соперником. Россиянин, получивший третий номер посева, сразится с победителем противостояния Уго Умбер (Франция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

На прошедшем турнире в Мадриде Медведев вылетел на стадии четвёртого круга, неожиданно уступив менее рейтинговому соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 6:7 (1:7), 4:6.