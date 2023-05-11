Тарпищев: если Кудерметова с нервами справляется, спокойно играет на уровне первой десятки
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянки Вероники Кудерметовой в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В этом матче 12-я ракетка мира обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (80-я в рейтинге WTA).
«Вероника подавала неважно, но по игровым качествам явно превосходила соперницу. Она мощнее явно. Победила без проблем. Основная её проблема — психология, а не игра. Если с нервами справляется, то спокойно играет на уровне первой десятки», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
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