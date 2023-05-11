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Стал известен первый соперник Даниила Медведева на грунтовом «Мастерсе» в Риме

Стал известен первый соперник Даниила Медведева на грунтовом «Мастерсе» в Риме
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Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 43-я ракетка мира Эмиль Руусувуори, представляющий Финляндию.

Напомним, Медведев, посеянный в Риме под третьим номером, пропускает первый круг и начнёт борьбу со второго.

Руусувуори же на старте в упорной борьбе обыграл 50-го номера рейтинга француза Уго Умбера со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 3 часа и 1 минуту. Эмиль девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Умбера семь эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Рим (м). 1-й круг
11 мая 2023, четверг. 14:55 МСК
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 6
6 		3 7 8
         
Эмиль Руусувуори
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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