Стал известен первый соперник Даниила Медведева на грунтовом «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 43-я ракетка мира Эмиль Руусувуори, представляющий Финляндию.

Напомним, Медведев, посеянный в Риме под третьим номером, пропускает первый круг и начнёт борьбу со второго.

Руусувуори же на старте в упорной борьбе обыграл 50-го номера рейтинга француза Уго Умбера со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 3 часа и 1 минуту. Эмиль девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Умбера семь эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.