«Возможно, они правы». Даниил Медведев — о том, что ему приписывают роль злодея на корте

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что ему часто приписывают роль злодея.
«Я просто стараюсь быть собой. Я знаю, что совершаю ошибки: иногда схожу с ума на корте и подаю плохой пример, хотя не должен этого делать. Но иногда я подаю хороший пример, и это здорово. Так что если люди думают, что я злодей, то это их представление обо мне на корте. Возможно, они правы, но я просто стараюсь быть собой.
И если у меня есть друзья, которые меня любят, это здорово. Наверное, я был бы не так счастлив без друзей. К счастью, у меня есть друзья, которые знают, какой я в реальной жизни, что я могу быть спокойным и расслабленным. Не то что иногда на корте», — приводит слова Медведева пресс-служба «Мастерса» в Риме (Италия).
- 11 мая 2023
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