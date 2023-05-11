СМИ объявило о том, что Бадоса рассталась с бойфрендом-моделью. Паула тут же отреагировала

Испанский журнал Hola опубликовал информацию о том, что бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. Издание опиралось на собственный источник.

Интересно, что через несколько часов после публикации Бадоса отреагировала на данное сообщение, написав в своих социальных сетях гневное опровержение.

«Фактическая информация полностью не соответствует действительности и является ложной. Вы можете в следующий раз проверять информацию? Спасибо», — написала Паула.

Бадоса и Бетанкур встречаются с 2021 года. Хуан — лицо косметической линии бренда Tom Ford.

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.