Чемпионка юниорского Уимблдона Жук: когда муж впервые дал мне денег, я рыдала

Бывшая российская теннисистка 23-летняя Софья Жук раскрыла, как познакомилась со своим мужем. Жук вышла замуж в 2023 году.

«У него тоже была компания по сдаче в аренду. Когда я заведовала своей, я иногда у него брала машины. И мы дружили близко очень, много общались. Так и получилось. Он всегда мне был симпатичен как мужчина, но я не думала никогда, что он на меня посмотрит.

Он очень помог мне восстановиться (от стресса). У меня была установка, что я одна, только сама. Несколько лет не было никакой не то что финансовой – даже моральной поддержки. Так что, когда муж мне впервые дал денег, я рыдала. Я не понимала: как это, за что? Я же ничего не сделала. Я не могла поверить. А он смотрел на меня как на какую-то зашуганную собачку, которая не понимала, что такое забота, потому что никогда с ней не сталкивалась. А на день рождения он подарил мне машину моей детской мечты – Mercedes S63 кабриолет.

Он русский, из Москвы. Переехал сюда (в США) в 2015-м. Недавно ему исполнилось 45. У него, кроме нашего с ним бизнеса с документами, ещё бизнесов 10», — приводит слова Жук Sports.ru.