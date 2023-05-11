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Арина Соболенко — Софья Кенин: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Риме

Арина Соболенко — Софья Кенин: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Риме
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Сегодня, 11 мая, чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с победительницей Australian Open – 2020 американкой Софьей Кенин за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Поединок поставлен четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Софья Кенин во втором круге турнира в Риме.

По личным встречам Соболенко ведёт со счётом 2-0. Оба предыдущих матча между ними состоялись в 2018 году на харде — и с разницей в пару недель. В Ухани Арина победила в двух партиях, а в Тяньцзине — в трёх, но решающую взяла «под ноль».

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