Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Третья ракетка мира Пегула потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Риме

Третья ракетка мира Пегула потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В стартовом для себя матче Пегула (3) со счётом 2:6, 6:3, 3:6 проиграла соотечественнице Тэйлор Таунсенд (Q, 168-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час и 56 минут. Пегула четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Таунсенд пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Следующей соперницей Таунсенд станет представительница Китая Сиюй Ван (49-я ракетка мира).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2023, четверг. 18:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023