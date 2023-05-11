Третья ракетка мира Пегула потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Риме

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В стартовом для себя матче Пегула (3) со счётом 2:6, 6:3, 3:6 проиграла соотечественнице Тэйлор Таунсенд (Q, 168-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час и 56 минут. Пегула четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Таунсенд пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Следующей соперницей Таунсенд станет представительница Китая Сиюй Ван (49-я ракетка мира).
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
- 11 мая 2023
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