На турнире в Риме фанат назвал Карлоса Алькараса «куском дерьма»

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас попал в неприятный инцидент на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Чемпион недавного турнира в Мадриде (Испания) Алькарас сегодня, 11 мая, прилетел в Рим и отправился на тренировку. После её окончания Карлоса встречала толпа фанатов, один из которых просил его об автографе. Однако теннисист прошёл мимо. После чего фанат выкрикнул: «Кусок дерьма!» На это Алькарас обернулся, засмеялся и с улыбкой продолжил путь.
На турнире в Риме Алькарас посеян под вторым номером и во втором круге сразится с 35-летним соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который приехал защищать титул.
- 11 мая 2023
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