Арина Соболенко сенсационно проиграла Софье Кенин на старте турнира WTA-1000 в Риме
Поделиться
Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела сенсационное поражение на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла победительнице Australian Open – 2020 американке Софье Кенин (нынешняя 134-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 39 минут. Соболенко три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Кенин один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
Следующей соперницей Кенин в Риме станет украинская теннисистка Ангелина Калинина (30), ранее уверенно обыгравшая россиянку Анну Блинкову.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
21:58
-
21:46
-
21:35
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:39
-
19:21
-
18:44
-
18:30
-
18:16
-
17:58
-
17:51
-
16:54
-
16:51
-
16:08
-
15:57
-
15:47
-
15:31
-
14:29
-
14:17
-
14:06
-
13:53
-
13:52
-
13:48
-
13:35
-
13:13
-
12:39
-
12:12
-
11:50
-
11:40
-
10:30
-
10:30
-
10:08
-
09:40
Партнерский контент