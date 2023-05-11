Софья Кенин впервые с победного Australian Open обыграла теннисистку из топ-2 рейтинга WTA
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Чемпионка Australian Open – 2020, бывшая четвёртая ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин в четвёртый раз в карьере обыграла теннисистку из топ-2 мирового рейтинга.
Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго круга Кенин со счётом 7:6 (7:4), 6:2 обыграла чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2).
Кенин добилась победы над топ-2 рейтинга WTA впервые с победного Открытого чемпионата Австралии. Тогда в полуфинале Софья со счётом 7:6 (8:6), 7:5 обыграла на тот момент первую ракетку мира австралийку Эшли Барти.
Стоит отметить, что теперь баланс матчей Кенин с теннисистками из топ-2 стал 4 (победы) — 5 (поражений).
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