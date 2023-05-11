Видеообзор поражения Арины Соболенко в матче с Кенин на старте турнира в Риме

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела сенсационное поражение на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла победительнице Australian Open – 2020 американке Софье Кенин (нынешняя 134-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 39 минут. Соболенко три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Кенин один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Следующей соперницей Кенин в Риме станет украинская теннисистка Ангелина Калинина (30), ранее уверенно обыгравшая россиянку Анну Блинкову.