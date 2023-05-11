Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в 2023 году потерпела поражение в стартовом матче на официальном турнире WTA.

Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла победительнице Australian Open – 2020 американке Софье Кенин (нынешняя 134-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 39 минут. Соболенко три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Кенин один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В текущем сезоне Соболенко завоевала уже три титула – на WTA-500 в Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии и на турнире WTA-1000 в Мадриде.