Рим-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня
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В Риме (Италия) завершился третий игровой день грунтового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис, WTA-1000, Рим. Результаты третьего игрового дня
Нурия Парризас-Диас (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 5:7, 2:6.
Виктория Азаренко (Беларусь) – Слоан Стивенс (США) – 6:4, 6:3.
Кори Гауфф (США) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:0, 6:1.
Ангелина Калинина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) – 6:2, 6:2.
Анастасия Потапова (Россия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:4, 6:4.
Софья Кенин (США) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:6 (7:4), 6:2.
Каролина Плишкова (Чехия, 13) – Анна Бондарь (Венгрия, Q) – 6:7 (5:7), 2:6.
Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Джессика Пегула (США, 3) – 6:2, 3:6, 6:3.
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