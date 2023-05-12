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Стефанос Циципас поделился очередной философской мыслью

Стефанос Циципас поделился очередной философской мыслью
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Финалист двух турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал очередной философский пост.

«В мире изобилия наш долг сделать так, чтобы никто не ложился спать голодным и не дрожал от холода. Давайте сплотимся и протянем руку помощи нуждающимся, создав систему всеобщей заботы и поддержки», — написал Циципас на своей странице в социальной сети под ником stiopkyn (Стёпкин). Так теннисиста называет его мать Юлия Сальникова.

Циципас готовится выступить на стартовавшем грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче первого круга Стефанос (5) сразится с представителем Португалии Нуну Боргесом. Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, приехавший защищать титул.

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