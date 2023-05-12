Стефанос Циципас поделился очередной философской мыслью

Финалист двух турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал очередной философский пост.

«В мире изобилия наш долг сделать так, чтобы никто не ложился спать голодным и не дрожал от холода. Давайте сплотимся и протянем руку помощи нуждающимся, создав систему всеобщей заботы и поддержки», — написал Циципас на своей странице в социальной сети под ником stiopkyn (Стёпкин). Так теннисиста называет его мать Юлия Сальникова.

Циципас готовится выступить на стартовавшем грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче первого круга Стефанос (5) сразится с представителем Португалии Нуну Боргесом. Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, приехавший защищать титул.