Новак Джокович высказался о том, что Рафаэль Надаль может пропустить «Ролан Гаррос» — 2023

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о том, что испанец Рафаэль Надаль может пропустить «Ролан Гаррос» — 2023.

«Конкретно в моей подготовке к турниру ничего не изменится, но пострадает мир тенниса и сам «Ролан Гаррос», пропуск им данных соревнований важен ещё из-за его рекордного количества титулов и вообще из-за того, чего он добился в своей спортивной карьере. Тяжело пропускать любой турнир, но в особенности «Шлем», в нашем мире это имеет особое значение. Я уверен, что все хотят увидеть его на «Ролан Гаррос», я бы тоже хотел увидеть всех лучших в мире там, это, пожалуй, самое важное для соревнований. Но, очевидно, я не на его месте, я не знаю, в каком он сейчас состоянии, но уверен, он сделает всё возможное, чтобы приехать», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Риме (Италия).