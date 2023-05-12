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Софья Жук — о причинах завершения карьеры: меня фигачили давлением, а я была ребёнком

Софья Жук — о причинах завершения карьеры: меня фигачили давлением, а я была ребёнком
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Чемпионка юниорского Уимблдона, российская бывшая теннисистка 23-летняя Софья Жук высказалась о решении завершить карьеру.

«Я считаю, что могла бы ещё поиграть, если бы на мне не было такого давления от семьи, родителей. Мой агент тоже сделал очень много ошибок. Там очень много деталей, но в целом от меня хотели, чтобы я до (турниров) уровня 1 поднялась за неделю.

Меня фигачили давлением, а я была ребёнком. Я так завидовала девочкам-американкам, которые приезжали на турниры с тренером, смеялись, общались со всеми, выходили в город. У них жизнь продолжалась, они, кроме тенниса, ещё видели жизнь. Я не видела ничего, мне нельзя было ничего.

Призовых я не видела, их получали родители. Единственное – я поставила маме условие, что с призовых покупаю себе машину, о которой мечтала с 13 лет, иначе играть дальше не буду. Она согласилась, и это единственные деньги из моих призовых, которые я получила, до двух последних турниров», — приводит слова Жук Sports.ru.

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