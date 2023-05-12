Рим-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Риме (Италия) прошёл первый игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс», Рим. Итоги третьего игрового дня

Марко Чеккинато (Италия) – Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 7:5.

Адриан Маннарино (Франция) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – 1:6, 2:6.

Уго Умбер (Франция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 4:6, 6:3, 6:7 (6:8).

Душан Лайович (Сербия) — Нуну Боргес (Португалия) – 4:6, 1:6.

Лоренцо Сонего (Италия) — Жереми Шарди (Франция) – 6:2, 6:1.

Маттео Арнальди (Италия) – Диего Шварцман (Аргентина) — 6:1, 4:6, 6:3.

Гидо Пелья (Аргентина) – Максим Кресси (США) – 6:3, 6:4.

Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, приехавший защищать титул.