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Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня
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Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим, первый круг. Расписание матчей четвёртого игрового дня

Александр Шевченко (Россия) – Себастьян Баэс (Аргентина) — начало матча в 13:30 мск.
Роман Сафиуллин (Россия) – Себастьян Корда (США) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Грегуар Баррер (Франция) – Карен Хачанов (Россия) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Александр Бублик (Казахстан) — Бен Шелтон (США) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Каспер Рууд (Норвегия) — Артур Риндеркнеш (Франция) – начало матча не ранее 18:00 мск.
Новак Джокович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — начало матча не ранее 20:00 мск.

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