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Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) в четвёртый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 начнутся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Расписание матчей четвёртого игрового дня:

Анетт Контавей (Эстония) — Людмила Самсонова (Россия) — начало матча в 12:00 мск.

Александра Саснович (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия) – начало матча не ранее 13:30 мск.

Ига Свёнтек (Польша) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – начало матча не ранее 14:00 мск.

Элисе Мертенс (Бельгия) — Анна Калинская (Россия) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Екатерина Александрова (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – начало матча не ранее 16:30 мск.

Лиза Пигато (Италия) – Дарья Касаткина (Россия) – начало матча не ранее 18:00 мск.