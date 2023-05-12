Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) в четвёртый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 начнутся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Расписание матчей четвёртого игрового дня:
Анетт Контавей (Эстония) — Людмила Самсонова (Россия) — начало матча в 12:00 мск.
Александра Саснович (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Ига Свёнтек (Польша) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – начало матча не ранее 14:00 мск.
Элисе Мертенс (Бельгия) — Анна Калинская (Россия) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Екатерина Александрова (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Лиза Пигато (Италия) – Дарья Касаткина (Россия) – начало матча не ранее 18:00 мск.
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