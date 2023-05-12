Джокович: надеюсь, турнир в Риме снова послужит отличным трамплином перед Парижем

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о турнире серии «Мастерс», проходящем в Риме (Италия), а также рассказал о восстановлении после травмы локтя.
«Проблемы с локтем? Всё хорошо, всё в порядке. На таком уровне тебя всегда что-то беспокоит, и это нормально. Когда тебе уже не 20-25 лет, ты испытываешь это чуть чаще, чем прежде (улыбается). Думаю, времени на восстановление уходит больше.
Но я хорошо себя чувствую. Скучаю по соревнованиям. Я люблю играть в Риме. Исторически это отличный для меня турнир: я добивался здесь успехов, много раз побеждал, выходил в финалы. Это мой самый успешный турнир на грунте — и самый важный перед «Ролан Гаррос». Надеюсь, он снова послужит отличным трамплином перед Парижем, где я хочу показать свой лучший теннис», — приводит слова Джоковича с пресс-конференции издание GoTennis.
- 12 мая 2023
-
09:37
-
09:19
-
09:00
-
08:00
-
01:00
-
00:48
-
00:38
-
00:28
-
00:11
-
00:00
- 11 мая 2023
-
23:26
-
23:09
-
22:55
-
22:37
-
21:58
-
21:46
-
21:35
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:39
-
19:21
-
18:44
-
18:30
-
18:16
-
17:58
-
17:51
-
16:54
-
16:51
-
16:08
-
15:57
-
15:47
-
15:31
-
14:29
-
14:17