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Джокович: надеюсь, турнир в Риме снова послужит отличным трамплином перед Парижем

Джокович: надеюсь, турнир в Риме снова послужит отличным трамплином перед Парижем
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о турнире серии «Мастерс», проходящем в Риме (Италия), а также рассказал о восстановлении после травмы локтя.

«Проблемы с локтем? Всё хорошо, всё в порядке. На таком уровне тебя всегда что-то беспокоит, и это нормально. Когда тебе уже не 20-25 лет, ты испытываешь это чуть чаще, чем прежде (улыбается). Думаю, времени на восстановление уходит больше.

Но я хорошо себя чувствую. Скучаю по соревнованиям. Я люблю играть в Риме. Исторически это отличный для меня турнир: я добивался здесь успехов, много раз побеждал, выходил в финалы. Это мой самый успешный турнир на грунте — и самый важный перед «Ролан Гаррос». Надеюсь, он снова послужит отличным трамплином перед Парижем, где я хочу показать свой лучший теннис», — приводит слова Джоковича с пресс-конференции издание GoTennis.

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