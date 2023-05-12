«Поп-культура — это противоположность теннису». Тэйлор Таунсенд — об особенностях спорта

Американская теннисистка, 168-я ракетка мира, финалистка одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и победительница трёх турниров WTA в парном разряде Тэйлор Таунсенд рассказала об особенностях тенниса и об отдалённости этого вида спорта от поп-культуры.
«Это классный опыт — соединять теннис и поп-культуру. Но теннис — не обязательно самый «модный» вид спорта. Он очень элитный и пафосный. Это очень вежливо и корректно. Ты должен быть тихим, ты должен быть нарядным. Поп-культура абсолютно противоположна этому.
Нужен правильный человек, яркая индивидуальность, чтобы суметь соединить мир тенниса и мир поп-культуры. Нужен кто-то, кто понимает и то и другое. Нужен кто-то, кто покажет, что ты можешь быть в теннисе, а ещё ты можешь быть крутым, смелым и весёлым. Думаю, что это могу быть я!» — приводит слова Таунсенд сайт WTA Tennis.
- 12 мая 2023
-
10:19
-
10:07
-
10:01
-
09:48
-
09:37
-
09:19
-
09:00
-
08:00
-
01:00
-
00:48
-
00:38
-
00:28
-
00:11
-
00:00
- 11 мая 2023
-
23:26
-
23:09
-
22:55
-
22:37
-
21:58
-
21:46
-
21:35
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:39
-
19:21
-
18:44
-
18:30
-
18:16
-
17:58
-
17:51
-
16:54
-
16:51
-
16:08
-
15:57