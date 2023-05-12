«Поп-культура — это противоположность теннису». Тэйлор Таунсенд — об особенностях спорта

Американская теннисистка, 168-я ракетка мира, финалистка одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и победительница трёх турниров WTA в парном разряде Тэйлор Таунсенд рассказала об особенностях тенниса и об отдалённости этого вида спорта от поп-культуры.

«Это классный опыт — соединять теннис и поп-культуру. Но теннис — не обязательно самый «модный» вид спорта. Он очень элитный и пафосный. Это очень вежливо и корректно. Ты должен быть тихим, ты должен быть нарядным. Поп-культура абсолютно противоположна этому.

Нужен правильный человек, яркая индивидуальность, чтобы суметь соединить мир тенниса и мир поп-культуры. Нужен кто-то, кто понимает и то и другое. Нужен кто-то, кто покажет, что ты можешь быть в теннисе, а ещё ты можешь быть крутым, смелым и весёлым. Думаю, что это могу быть я!» — приводит слова Таунсенд сайт WTA Tennis.