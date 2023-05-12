Азаренко — о произошедшем на турнире в Мадриде: один из организаторов едва не заплакал

17-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о ситуации, произошедшей во время финала женского парного турнира в Мадриде (Испания). Напомним, финалисткам турнира не дали высказаться после матча.
«О том, что у нас не будет возможности сказать речь, мы узнали уже на корте. Один из организаторов был сильно расстроен. Я чувствовала, что он вот-вот заплачет. Не хочу его винить, он не виноват. Да, это была ужасная ситуация, но я надеюсь, что она поспособствует изменениям в лучшую сторону», — приводит слова Азаренко Tennis Channel.
Напомним, победительницами парного турнира в Мадриде стали белорусская теннисистка Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.
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