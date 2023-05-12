Гауфф: в прошлом году я совершила ошибку, усомнившись в готовности Надаля к «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о возможном пропуске испанским теннисистом Рафаэлем Надалем Открытого чемпионата Франции.
«Если Надаль решит играть, я буду рада последить за ним на турнире. В прошлом году мне казалось, что он вообще выглядел неготовым к турниру. Я совершила ошибку, усомнившись в нём, потому что он прорвался в финал и был бесподобен. Рафаэль просто лучший в истории и лучший на грунте. Если Надаль не сможет участвовать, турнир многое потеряет», — приводит слова Гауфф The Tennis Letter.
Напомним, ранее стало известно о решении Надаля сняться с «Мастерса», который проходит в Риме (Италия) с 10 по 21 мая. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open и с того момента не выходил на корт.
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