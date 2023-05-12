Янник Синнер стартовал на «Мастерсе» в Риме с победы над Танаси Коккинакисом

Восьмая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер уверенно стартовал на «Мастерсе» в Риме (Италия) с победы над 104-й ракеткой мира из Австралии Танаси Коккинакисом. Матч второго круга между спортсменами завершился со счётом 2:0 (6:1, 6:4).

Встреча длилась 1 час 18 минут. Янник Синнер выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил четыре невынужденные ошибки. На счету Танаси Коккинакиса три эйса, одна двойная и четыре невынужденные ошибки.

Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме. В нём он встретится с победителем матча между аргентинцем Себастьяном Баэсом и лаки-лузером турнира россиянином Александром Шевченко. Соперник Янника Синнера определится в пятницу, 12 мая. Предварительно матч начнётся в 14:45 мск.