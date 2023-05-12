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Янник Синнер стартовал на «Мастерсе» в Риме с победы над Танаси Коккинакисом

Янник Синнер стартовал на «Мастерсе» в Риме с победы над Танаси Коккинакисом
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Восьмая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер уверенно стартовал на «Мастерсе» в Риме (Италия) с победы над 104-й ракеткой мира из Австралии Танаси Коккинакисом. Матч второго круга между спортсменами завершился со счётом 2:0 (6:1, 6:4).

Рим (м). 2-й круг
12 мая 2023, пятница. 12:10 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча длилась 1 час 18 минут. Янник Синнер выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил четыре невынужденные ошибки. На счету Танаси Коккинакиса три эйса, одна двойная и четыре невынужденные ошибки.

Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме. В нём он встретится с победителем матча между аргентинцем Себастьяном Баэсом и лаки-лузером турнира россиянином Александром Шевченко. Соперник Янника Синнера определится в пятницу, 12 мая. Предварительно матч начнётся в 14:45 мск.

Кто был соперником Янника Синнера во втором круге?
Поклонник Рыбакиной и друг Кирьоса. Кто такой Коккинакис, дебютант «Мастерса» в Риме
Поклонник Рыбакиной и друг Кирьоса. Кто такой Коккинакис, дебютант «Мастерса» в Риме
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