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Беккер объяснил, почему Маррей является идеальным примером для молодых теннисистов

Беккер объяснил, почему Маррей является идеальным примером для молодых теннисистов
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о британском теннисисте Энди Маррее.

«Как думаете, почему Маррей играет на челленджере? Потому что он знает, что ему нужен игровой опыт и победы для уверенности. И что он делает? Выигрывает у Томми Пола, который входит в топ-20 мирового рейтинга. Молодым игрокам следует брать пример с Маррея. Он опытный теннисист, бывшая первая ракетка мира, и он знает, что всегда нужно оставаться в соревновательном режиме. Он идеальный абсолютный образец для подражания для молодого поколения», — приводит слова Беккера Eurosport со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.

Напомним, в мае Маррей выиграл первый челленджер с 2005 года.

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